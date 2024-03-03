"Це вже занадто, вибачте. Це вже контроль. Давайте і футболістів тоді перевіряти, і тренерів команд. Будемо приїжджати години за три до гри і проходити всі детектор брехні.

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Так що ні, це вже занадто грубо, я вважаю. Людський фактор все одно буде присутній. Помилка якась та й і буде. Від цього нікуди не дінешся.

Але там є підстраховка – VAR. Важливо, щоби там сиділи не молоді, а досвідчені арбітри. Щоб десь могли допомогти, підказати головному рефері. А якщо досвідчений сидить на VAR і каже молодому центральному, щоби той ішов дивитися монітор, а головний вже ухвалив рішення, то хай так і буде. Хіба якщо помилився точно, то тоді треба подивитися і упевнитися.

Всякі випадки були і я це знаю. І в досвідчених, і молодих. І в Катерини Монзуль таке було. Але давайте вже пропустимо цей момент. Скажу так: залежить багато від людей на VAR теж", – цитує Шарана NV.

Нагадаємо, Катерина Монзуль, яка нещодавно стала головою Комітету арбітрів УАФ, анонсувала застосування поліграфа у змагальний та позазмагальний період і систему жеребкування при призначенні арбітрів на матчі.

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