"Коли передивлявся повтор після гри з Поліссям, то розумів, що не треба було мені взагалі нападника Дмитра Шастала чіпати. Хотів по-мужньому плече в плече зіграти, але він на досвіді добре підставився. Вийшло так, що я фактично на нього почав падати. Я у свої роки не повинен був допустити такої ситуації. Хоча досвідчений суддя також має бачити поведінку нападника. Він ліз туди, аби заробити пенальті. У тому епізоді не було перспективи загострити момент. Максимум нападник міг пробити з лінії воріт чи виконати подачу до нашого штрафного майданчика з гострого кута.

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У матчі із Вересом була подібна ситуація. Я намагався зіграти на випередження. Хоча, знову ж таки, варто дивитися на поведінку нападника. Він стояв на правій опорній нозі, а м’яч котився до лівої – він її підставив аби просто перекрити мені хід, а не зіграти в цей м’яч. Виходить, що, протикаючи м’яч, я потрапив йому своїм підйомом у шипи. З моєї точки зору, можна було фіксувати симуляцію та призначати штрафний удар в інший бік.

У динаміці суддя побачив цей момент інакше і трактував його по-своєму. Мені можна було також зіграти інакше, зупинитися перед ним. Він би був спиною до воріт і ситуація не носила б загрози. Однак я вже не можу повернути час назад та переграти цей момент, на жаль.

Наприкінці судді не побачили пенальті у ворота Вереса. Ми нічого не можемо із цим зробити. Арбітри мають владу над нами, а ми на це ніяк не впливаємо. Суддя Ярослав Козик судив наш матч із Поліссям, а у наступному матчі був на VAR. Тобто ці епізоди проходять за його участю. Тож до Козика багато питань", – поділився Андрій Ткачук в інтерв'ю Українському футболі.

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