"Когда пересматривал повтор после игры с Полесьем, то понимал, что не надо было мне вообще нападающего Дмитрия Шастала трогать. Хотел по-мужски плечо в плечо сыграть, но он на опыте хорошо подставился. Получилось так, что я фактически на него начал падать. Я в свои годы не должен был допустить такой ситуации. Хотя опытный судья также должен видеть поведение нападающего. Он лез туда, чтобы заработать пенальти. В том эпизоде не было перспективы обострить момент. Максимум нападающий мог пробить с линии ворот или выполнить подачу в нашу штрафную площадку с острого угла.

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В матче с Вересом была подобная ситуация. Я пытался сыграть на опережение. Хотя, опять же, стоит смотреть на поведение нападающего. Он стоял на правой опорной ноге, а мяч катился к левой – он ее подставил чтобы просто перекрыть мне ход, а не сыграть в этот мяч. Получается, что, протыкая мяч, я попал ему своим подъемом в шипы. С моей точки зрения, можно было фиксировать симуляцию и назначать штрафной удар в другую сторону.

В динамике судья увидел этот момент иначе и трактовал его по-своему. Мне можно было также сыграть иначе, остановиться перед ним. Он бы был спиной к воротам и ситуация не носила бы угрозы. Однако я уже не могу повернуть время назад и переиграть этот момент, к сожалению.

В конце судьи не увидели пенальти в ворота Вереса. Мы ничего не можем с этим сделать. Арбитры имеют власть над нами, а мы на это никак не влияем. Судья Ярослав Козык судил наш матч с Полесьем, а в следующем матче был на VAR. То есть эти эпизоды проходят с его участием. Поэтому к Козыку много вопросов", – поделился Андрей Ткачук в интервью Украинскому футболу.

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