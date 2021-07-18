Непересічний епізод трапився під час матчу МЛС між Сан-Хосе та Колорадо.

Після одного із суперечливих епізодів головний тренер Сан-Хосе Матіас Алмейда на підвищених тонах звернувся до арбітра зустрічі.

Євро-2020: фанат зробив оригінальне тату за мотивами фолу К'єлліні проти Саки у фіналі

Все могло б обійтися, але перекладач Алмейди переклав його слова, зберігши жестикуляцію. Як не дивно, рефері не пробачив такого ставлення, але вилучив саме перекладача, а тренер залишився на лаві для запасних.

До слова, матч завершився з рахунком 1:1. Сан-Хосе з 12 очками посідає 11-е місце в Західній конференції, а Колорадо з 21 очком розташувався на четвертій сходинці.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря