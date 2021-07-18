Порушення правил капітана збірної Італії на таланті Англії увіковічнили не лише у кумедних фотожабах, а й у татуюваннях.

Італійський фанат після тріумфу "Скуадри Адзури" у фіналі чемпіонату Європи зробив досить оригінальне тату на руці.

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Вболівальник зобразив епізод з фолом К'єлліні, коли той схопив Саку за футболку. На татуюванні Джорджо також не дозволяє Букайо взяти трофей Євро-2020. Саме цей кубок у статусі капітана збірної Італії 36-річний оборонець піднімав над головою після серії пенальті проти Англії.

До слова, Джорджо К'єлліні провів на європейській першості 5 матчів без результативних дій, Букайо Сака відіграв 4 поєдинки та відзначився асистом.

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