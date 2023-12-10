Арбітр вдарив гравця ножем під час бійки на футбольному полі – подробиці страхітливої історії
Футбольні баталії в Аргентині перетворилися на безглузду різанину.
Жахлива історія сталась у чемпіонаті молодіжних команд провінції Місьйонес, інформує Goal.
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Після неоднозначного рішення гравці оточили арбітра Реміхіо Армоа. Зав'язалась сутичка, під час якої суддя вдарив ножем гравця однієї з команд. Той відразу втратив свідомість і завалився на землю. На щастя, завдяки допомозі партнерів та чіткій роботі лікарів життя молодого футболіста вдалося врятувати. У нього діагностуали прокол легені.
Армоа намагався сховатися з місця злочину, проте його затримали і знайшли ніж. Аргентинська поліція розпочала розслідування.
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