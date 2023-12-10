Жахлива історія сталась у чемпіонаті молодіжних команд провінції Місьйонес, інформує Goal.

Фаната Нанта зарізали перед матчем з Ніццою – жорстока розплата за провокацію

Після неоднозначного рішення гравці оточили арбітра Реміхіо Армоа. Зав'язалась сутичка, під час якої суддя вдарив ножем гравця однієї з команд. Той відразу втратив свідомість і завалився на землю. На щастя, завдяки допомозі партнерів та чіткій роботі лікарів життя молодого футболіста вдалося врятувати. У нього діагностуали прокол легені.

Армоа намагався сховатися з місця злочину, проте його затримали і знайшли ніж. Аргентинська поліція розпочала розслідування.

Різанина у Порт-Саїді: за що вбили 72 фанатів найтитулованішого клубу Африки