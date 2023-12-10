Ужасная история произошла в чемпионате молодежных команд провинции Мисьонес, сообщает Goal.

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После неоднозначного решения игроки окружили арбитра Ремихио Армоа. Завязала стычка, во время которой судья ударил ножом игрока одной из команд. Тот сразу потерял сознание и обрушился на землю. К счастью, благодаря помощи партнеров и четкой работе врачей жизнь молодого футболиста удалось спасти. У него диагностировали прокол легкого.

Армоа пытался скрыться с места преступления, однако его задержали и нашли нож. Аргентинская полиция начала расследование.

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