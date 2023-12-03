Чергове жахіття трапилося 2 грудня перед матчем Нант – Ніцца, інформує Ouest-France.

Чорний янгол Марселя: як легендарний клуб став заручником терору жорстокого ультрас

Ультрас господарів вирішили влаштувати провокацію і напали на автобуси з фанатами "орлят", які прибували до стадіону. У сутичці один з прихильників Нанта отримав удар ножем в спину. Його доставли в лікарню, але врятувати життя не вдалось. Жертві був 31 рік.

Головним підозрюваним є водій приватної транспортної компанії VTC. Спочатку він втік з місця бійні, але потім сам з'явився у поліцейському відділку і визнав свою провину. Прокуратура розпочала розслідування за фактом умисного вбивства.

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