Ступар: Труханов "начудив" у матчі Шахтар – Динамо

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив дії арбітра Костянтина Труханова у матчі за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем (1:0).

Нагадаємо, Костянтин Труханов, який обслуговував матч за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо, відсторонений від суддівства на чотири матчі.

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"Труханов один з найкращих українських арбітрів, але в цьому матчі, на жаль, відверто "начудив". Пенальті не призначив, картку необов'язкову показав. Його помилки були результативні і за таке слід нести покарання.

По суті, це перше публічне покарання арбітра за всю каденцію управління у нас італійськими кураторами. Вони нікого не карали і все спускали на гальмах. Вони нікому нічого не пояснювали", – цитує Ступара видання Експрес Online.

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