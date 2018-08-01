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Ступар: Труханов "начудив" у матчі Шахтар – Динамо

19:54 1116 Читать на русском
Ступар: Труханов "начудив" у матчі Шахтар – Динамо
Костянтин Труханов / Фото fcdniprо

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив дії арбітра Костянтина Труханова у матчі за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем (1:0).

Нагадаємо, Костянтин Труханов, який обслуговував матч за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо, відсторонений від суддівства на чотири матчі.

Ісмаїлі отримав додаткову дискваліфікацію від КДК ФФУ, але зіграє з Динамо в 3 турі УПЛ

"Труханов один з найкращих українських арбітрів, але в цьому матчі, на жаль, відверто "начудив". Пенальті не призначив, картку необов'язкову показав. Його помилки були результативні і за таке слід нести покарання.

По суті, це перше публічне покарання арбітра за всю каденцію управління у нас італійськими кураторами. Вони нікого не карали і все спускали на гальмах. Вони нікому нічого не пояснювали", – цитує Ступара видання Експрес Online.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Шахтар - Динамо Суперкубок України Костянтин Труханов Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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