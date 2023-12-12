Анкарагюджю приймав Різеспор в рамках 15-го туру місцевого чемпіонату. Арбітр Халіл Мелер скасував гол і вилучив гравця господарів, але це не заважало їм вигравати до останніх секунд матчу. Різеспор зрівняв рахунок на 90+7-й хвилині, а після фінального свистка почалося справжнє свавілля.

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Президент Анкарагюджю Фарук Коджа в супроводі ще кількох людей вибіг на поле, наблизився до Мелера і вдарив того кулаком в обличчя. Рефері впав на газон, де його продовжували штурхати ногами. Здичавілу "зграю" Коджі ледь відвели вбік, а Мелер підвівся з чималою гематомою біля лівого ока. 37-річному арбітру надали першу допомогу в суддівській кімнаті і відвезли до лікарні. Дії Коджі засудив власний клуб і навіть президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Додамо, що Мелер – один з найстатусніших суддів Суперліги і регулярно отримує призначення на матчі ЛЧ (три лише на цьому груповому етапі). Динамо має не найкращі спогади про нього, оскільки турок у листопаді 2021 року не призначив для киян чистий пенальті проти Баварії в програному матчі ЛЧ (1:2).

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