Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має значно більше зв'язків з футболом, ніж може здатися на перший погляд.

Попри свою неоднозначність та контроверсійність Ердоган зарекомендував себе на міжнародній арені як вмілий і хитрий політик, який від звичайного партійного діяча подолав шлях до мерського крісла Стамбула і посади президента Туреччини. Але це у ХХІ столітті світ звикся із Ердоганом, який хоче на себе приміряти мантію лідера мусульманської частки земної кулі. На початку ж 70-их кар’єра амбітного та надмірно релігійного Реджепа могла звернути у зовсім несподіваний бік – професійного футболу.

Ердоган свого часу став чемпіоном Стамбула у складі аматорської команди. І наче сам Фенербахче кинув оком на півзахисника. Чи правдиві усі ці історії, розбиралась редакція Футбол 24.

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