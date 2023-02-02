Суперінсайд про Роналду, спроба "віджати" Фенер і дружба з чемпіоном світу: міфи та факти про вплив Ердогана на футбол
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має значно більше зв'язків з футболом, ніж може здатися на перший погляд.
Попри свою неоднозначність та контроверсійність Ердоган зарекомендував себе на міжнародній арені як вмілий і хитрий політик, який від звичайного партійного діяча подолав шлях до мерського крісла Стамбула і посади президента Туреччини. Але це у ХХІ столітті світ звикся із Ердоганом, який хоче на себе приміряти мантію лідера мусульманської частки земної кулі. На початку ж 70-их кар’єра амбітного та надмірно релігійного Реджепа могла звернути у зовсім несподіваний бік – професійного футболу.
Ердоган свого часу став чемпіоном Стамбула у складі аматорської команди. І наче сам Фенербахче кинув оком на півзахисника. Чи правдиві усі ці історії, розбиралась редакція Футбол 24.
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