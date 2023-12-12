Анкарагюджю принимал Ризеспор в рамках 15 тура местного чемпионата. Арбитр Халил Меллер отменил гол и удалил игрока хозяев, но это не мешало им выигрывать до последних секунд матча. Ризеспор сравнял счет на 90+7-й минуте, а после финального свистка начался настоящий беспредел.

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Президент Анкарагюджю Фарук Коджа в сопровождении еще нескольких человек выбежал на поле, приблизился к Мелеру и ударил его кулаком в лицо. Рефери упал на газон, где его продолжали пинать ногами. Дикую "стаю" Коджи едва отвели в сторону, а Мелер встал с большой гематомой у левого глаза. 37-летнему арбитру оказали первую помощь в судейской комнате и отвезли в больницу. Действия Коджи осудил собственный клуб и даже президент Турции Реджеп Эрдоган.

Добавим, что Мелер – один из самых статусных судей Суперлиги и регулярно получает назначения на матчи ЛЧ (три только на этом групповом этапе). У Динамо не лучшие воспоминания о нем, поскольку турок в ноябре 2021 года не назначил для киевлян чистый пенальти против Баварии в проигранном матче ЛЧ (1:2).

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