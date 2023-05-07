Наставник Марселя Ігор Тудор не добирав слів після невдачі Маліновського і Ко у протистоянні з Лансом (1:2).

Особливо від хорватського тренера дісталося арбітру Клеману Тюрпену, який за рахунку 0:0 скасував гол Алексіса Санчеса після перегляду VAR, а пізніше не показав гравцю Ланса другу жовту картку.

Поразка Маліновського у відеоогляді матчу Ланс – Марсель – 2:1

"Алексіс сказав мені, що гол був чистим. У мене немає підстав не вірити йому. Я подивився відео цього епізоду і не побачив там порушення. Для мене цей гол був чистим.

Такі деталі у підсумку роблять різницю. Деталь це друга жовта для Медіни, яку рефері не показав. Я сказав про це арбітру в перерві. Він мав сміливість скасувати гол Алексіса, але сміливості дати другу жовту Факундо Медіні арбітру забракло. Якщо у нього є яйця, то мають бути яйця і для таких рішень", – цитує Тудора RMC Sport.

Після поразки від Ланса у 34-му турі Ліги 1 Марсель опустився на третє місце, яке не дає права на пряму путівку в Лігу чемпіонів. Маліновський і компанія відпустили Ланс на 2 пункти, а ПСЖ – на 5 (лідер чемпіонату має гру в запасі). Монако, який зіграв на матч менше, відстає від Марселя на 9 очок.

Маліновський опустився на третю сходинку – Ланс переміг Марсель в очному поєдинку за путівку в Лігу чемпіонів