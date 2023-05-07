Наставник Марселя Игор Тудор не подбирал слов после неудачи Малиновского и Ко в противостоянии с Лансом (1:2).

Особенно от хорватского тренера досталось арбитру Клеману Тюрпену, который при счете 0:0 отменил гол Алексиса Санчеса после просмотра VAR, а позже не показал игроку Ланса вторую желтую карточку.

Поражение Малиновского в видеообзоре матча Ланс – Марсель – 2:1

"Алексис сказал мне, что гол был чистый. У меня нет оснований не верить ему. Я посмотрел видео этого эпизода и не увидел там нарушения. Для меня этот гол был чистый.

Такие детали в итоге делают разницу. Деталь – это вторая желтая для Медины, которую рефери не показал. Я сказал об этом арбитру в перерыве. Он имел смелость отменить гол Алексиса, но смелости дать вторую желтую Факундо Медине арбитру не хватило. Если у него есть яйца, то должны быть яйца и для таких решений", – цитирует Тудора RMC Sport.

После поражения от Ланса в 34-м туре Лиги 1 Марсель опустился на третье место, которое не дает права на прямую путевку в Лигу чемпионов. Малиновский и компания отпустили Ланс на 2 пункта, а ПСЖ – на 5 (лидер чемпионата имеет игру в запасе). Монако, сыгравший на матч меньше, отстает от Марселя на 9 очков.

Малиновский опустился на третье место – Ланс победил Марсель в очном поединке за путевку в Лигу чемпионов