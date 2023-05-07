Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад на матч проти Ланса. Обидві команди борються за пряму путівку в Лігу чемпіонів, яку дає друга сходинка у турнірній таблиці. Марсель перед туром випереджав свого суперника на один бал. Підопічним Тудора не вдалося втримати свою позицію. Ланс ще раз довів, що на домашній арені вони непереможні. Фофана та Опенда відзначилися за "червоно-золотих", а єдиний гол Марселя забив Дімітрі Пайє.

Маліновський опустився на третю сходинку – Ланс переміг Марсель в очному поєдинку за путівку в Лігу чемпіонів

Ланс наразі посідає другу сходинку у турнірній таблиці, відстаючи від ПСЖ всього на три пункти. Команда Маліновського – третя. Марсель відстає на два очки від другого місця і на п'ять від лідера.