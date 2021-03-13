Бразильські арбітри настільки брутальні, що навіть не знімають труси, коли ходять у туалет.

Поєдинок 1/64 фіналу Кубка Бразилії Боавішта – Гояс (3:1) запам'ятається вболівальникам не лише грою, а і незрозумілою поведінкою арбітра зустрічі.

Роналдо в пятый раз станет отцом – ранее бразилец сделал вазэктомию

Перед стартовим свистком головний рефері матчу Деніс Рібейро помочився прямісінько у центральному колі та спокійно взявся до своїх обов'язків, ніби нічого особливого не трапилось.

У місцевій федерації футболу вже відреагували, пояснивши, що у Рібейро є певні проблеми зі здоров'ям, і він просто забув вчасно прийняти ліки.

"Беру приклад із Колліни": українець працює арбітром у США, судив матчі Ібрагімовіча в МЛС, його шеф – Ховард Вебб