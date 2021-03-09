"Нет слов, чтобы описать этот момент. Начинается новый этап в моей жизни. И с ним приходит большая ответственность. В течение 30 лет своей жизни я всегда ловила себя на мысли, что когда-то наступит этот момент. Ну, вот и я, с этим безмерным счастьем внутри меня", – написала Локс в своем Instagram.

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Отметим, что 44-летний Роналдо проживает со своей девушкой в Мадриде с 2015 года, и занимает должность президента Вальядолида. Двукратный чемпион мира также является отцом 20-летнего Рональда, 15-летнего Александра, 12-летней Марии Софии и 10-летней Марии Алисы – все дети от предыдущих отношений.

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