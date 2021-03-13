Бразильские арбитры настолько брутальные, что даже не снимают трусы, когда ходят в туалет.

Поединок 1/64 финала Кубка Бразилии Боавишта – Гояс (3:1) запомнится болельщикам не только игрой, а и непонятным поведением арбитра встречи.

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Перед стартовым свистком главный рефери матча Денис Рибейро помочился прямо в центральном круге и спокойно перешел к своим обязанностям, будто ничего особенного не случилось.

В местной федерации футбола уже отреагировали, объяснив, что у Рибейро есть определенные проблемы со здоровьем, и он просто забыл вовремя принять лекарство.

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