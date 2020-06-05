Арбітр показав гравцю непристойний жест і вилучив з поля – екс-тренер Карпат став свідком курйозної ситуації

У Латвію повертається футбол, один з товариських матчів опинився у центрі скандалу.

Рига, яку очолює колишній наставник львівських Карпат Олег Кононов, поступилась у товариському дербі РФШ (0:2), але головним героєм матчу став суддя Андріс Трейманіс.

"Він одягав футболку з Путіним", – Кополовець оцінив можливість Кононова повернутись в Карпати

На 75-й хвилині зустрічі арбітр показав червону картку темношкірому легіонеру РФШ, та додав до неї однозначний жест із середнім пальцем. На тлі протестів у США, Трейманіс отримав масу критики та спробував пояснити свій вчинок.

"Після гри мені багато дзвонили з проханням пояснити подію. Хочу особисто пояснити всім, щоб припинити всі розмови.

У тому епізоді гравець показав середній палець супернику – за правилами за це треба вилучати. Гравець, побачивши червону картку, не зрозумів, за що її отримав. Як не зрозумів і пояснення – довелося повторити жест, щоб усім стало ясно.

Буває, що з чорного роблять біле і навпаки", – заявив рефері.

"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау