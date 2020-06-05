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Арбітр показав гравцю непристойний жест і вилучив з поля – екс-тренер Карпат став свідком курйозної ситуації

08:29 1260 Читать на русском
Арбітр показав гравцю непристойний жест і вилучив з поля – екс-тренер Карпат став свідком курйозної ситуації
Олег Кононов / Фото з відкритих джерел

У Латвію повертається футбол, один з товариських матчів опинився у центрі скандалу.

Рига, яку очолює колишній наставник львівських Карпат Олег Кононов, поступилась у товариському дербі РФШ (0:2), але головним героєм матчу став суддя Андріс Трейманіс.

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На 75-й хвилині зустрічі арбітр показав червону картку темношкірому легіонеру РФШ, та додав до неї однозначний жест із середнім пальцем. На тлі протестів у США, Трейманіс отримав масу критики та спробував пояснити свій вчинок.

"Після гри мені багато дзвонили з проханням пояснити подію. Хочу особисто пояснити всім, щоб припинити всі розмови.

У тому епізоді гравець показав середній палець супернику – за правилами за це треба вилучати. Гравець, побачивши червону картку, не зрозумів, за що її отримав. Як не зрозумів і пояснення – довелося повторити жест, щоб усім стало ясно.

Буває, що з чорного роблять біле і навпаки", – заявив рефері.

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Futbola klubs RFS vēlas atvainoties sava un kluba spēlētāja vārdā, kad spēles emociju sakāpinājumā tika nodemonstrēts nepiedienīgs žests pretinieka spēlētājam, par kuru spēles tiesnesis piesprieda pamatotu sarkano kartīti. Ļoti vēlamies atvainoties spēles tiesnesim A. Treimanim, kuram šobrīd absolūti nepamatoti un nepelnīti jāsaņem negācijas par to, ka uz spēlētāja jautājumu un uzstājību pēc paskaidrojuma par soda piešķiršanas iemeslu - uzskatāmi norādīja spēlētājam žestu, tādējādi parādot, ka tas ir ticis pamanīts un attiecīgi arī ir soda iemesls dēļ, kura sportists tiek noraidīts. Lūdzam nespekulēt un neturpināt izplatīt tendenciozi aizvainojošus fotoattēlus un video sižetus ar nepilnīgu šis epizodes attainojumu, kas absolūti neraksturo konkrēto situāciju kopumā, kā arī nepelnīti kaitē ļoti cienījamā augsta mēroga profesionāla tiesneša Andra Treimaņa tēlam!

Допис, поширений Futbola klubs RFS (@fk_rfs)

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футбольні курйози РФШ РФШ Рига Рига Товариські матчі Відеоновини Товариські матчі Олег Кононов Олег Кононов Світ
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