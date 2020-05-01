"Він одягав футболку з Путіним", – Кополовець оцінив можливість Кононова повернутись в Карпати

Легенда Карпат, а нині спортдир Миная Михайло Кополовець не вірить, що Олег Кононов повернеться у тренерське крісло львівського клубу.

"Багато людей на нього ображені там. Пам'ятайте, він футболку з Путіним одягав. Багато моментів є. Звичайно, тренер він талановитий, але як би він тут прижився? Звичайно, до нього були б претензії. Думаю, він би не ризикнув.

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По-друге, він вже виріс як тренер, переріс рівень Карпат. Тут немає для нього умов, і ніхто б йому їх не створив. Він уже звик працювати з футболістами серйознішого рівня. Коли у людини зарплата 100 тисяч доларів в місяць, приходити на зарплату... Не знаю, яку йому б запропонували Карпати. Йому б було нецікаво працювати в Карпатах, тому що він вже тут був. Він досяг тут чогось, пішло у нього, зробив собі ім'я.

Думаю, багато вболівальників пам'ятають його як тренера, який багато зробив для львівського футболу і поставив його на якісно новий рівень. Думаю, якщо б тоді президент Димінський підтримав його амбіції і вкладав гроші...", – розповів Кополовець у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Олег Кононов очолював "зелено-білих" у 2008-2011 роках. Білоруський фахівець виводив львів'ян у груповий етап Ліги Європи.

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