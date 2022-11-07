Колишній арбітр Першої ліги Дмитро Кубряк у відвертому інтерв'ю "Футбол 24" розповів про найтривалішу хірургічну операцію, перебування на "Азовсталі", тортури і катування у полоні та багато іншого.

Арбітр Української асоціації футболу Дмитро Кубряк, який з перших днів вторгнення терористів допомагав маріупольцям та мешканцям інших міст рятувати життя, після повернення із полону в Оленівці дав ексклюзивне інтерв'ю Олегу Бабію і "Футбол 24".

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