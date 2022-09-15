"Ми ретельно готувалися до цієї гри, розбирали дії кожного футболіста Аполлона. Ми дуже раді цій перемозі. Думаю, що ми повністю переграли суперника і заслужено виграли цей матч.

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Грати поза Україною насправді це дуже важко. Ми півроку без родини і Батьківщини, але усі наші футболісти згуртувалися і піднесли справжнє свято для всіх наших українських вболівальників.

Чи повірив би я перед грою, якби мені сказали, що СК Дніпро-1 переможе з рахунком 3:1? Так, повірив би. На мій погляд наша команда дуже гарно сьогодні зіграла.

Що змінилося у порівнянні з матчем проти іншої кіпрської команди АЕК? Дався взнаки тренувальний процес і загальний досвід, яка команда отримала за цей час. Наша команда тільки будується і нам потрібен час", – цитує Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.

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