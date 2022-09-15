"Мы тщательно готовились к этой игре, разбирали действия каждого футболиста Аполлона. Мы очень рады этой победе. Думаю, что мы полностью обыграли соперника и заслуженно выиграли этот матч.

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Играть вне Украины на самом деле это очень тяжело. Мы полгода без семьи и Родины, но все наши футболисты сплотились и преподнесли настоящий праздник для всех наших украинских болельщиков.

Поверил бы я перед игрой, если бы мне сказали, что СК Днепр-1 победит со счетом 3:1? Да, поверил бы. На мой взгляд, наша команда очень хорошо сегодня сыграла.

Что изменилось по сравнению с матчем против другой кипрской команды АЕК? Сказался тренировочный процесс и общий опыт, который команда получила за это время. Наша команда только строится и нам нужно время", – цитирует Городова официальный сайт СК Днепр-1.

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