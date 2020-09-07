"Сороки" здійснили друге гучне підписання упродовж дня. Про перехід хавбека повідомляє офіційний сайт клубу.

Ньюкасл підписав Вілсона

Із Ньюкаслом Фрейзер уклав 5-річний контракт. На Сент-Джеймс Парк шотландець перебрався у статусі вільного агента. Він покинув Борнмут у червні ще до фактичного завершення сезону, щоб не травмуватися перед переходом у новий клуб. У складі "вишень" вінгер провів 8 сезонів.

У кампанії 2019/20 Раян Фрейзер зіграв 28 матчів АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі. Раніше інтерес до нього проявляли лондонські Арсенал і Тоттенхем.

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