АПЛ відзвітувала про тестування на коронавірус – є нові випадки хвороби
Чергове тестування гравців і персоналу клубів елітного дивізіону провела англійська Прем'єр-ліга.
Дослідження виявило 5 нових випадків інфікування, повідомляє офіційний сайт АПЛ.
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Аналізи були взяті в період із 5 до 11 жовтня. Усього протестували 1128 футболістів і клубних працівників. Хворі вже ізольовані на 10 днів. Традиційно ліга заявила, що не оголошуватиме імена інфікованих COVID-19. Інформація надана заради чесності та прозорості змагань.
До слова, після міжнародної паузи чемпіонат Англії відновиться вже в найближчі вихідні. 17-19 жовтня відбудуться поєдинки 5-го туру Прем'єр-ліги.
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