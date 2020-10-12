Дослідження виявило 5 нових випадків інфікування, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Тотті втратив батька через коронавірус

Аналізи були взяті в період із 5 до 11 жовтня. Усього протестували 1128 футболістів і клубних працівників. Хворі вже ізольовані на 10 днів. Традиційно ліга заявила, що не оголошуватиме імена інфікованих COVID-19. Інформація надана заради чесності та прозорості змагань.

До слова, після міжнародної паузи чемпіонат Англії відновиться вже в найближчі вихідні. 17-19 жовтня відбудуться поєдинки 5-го туру Прем'єр-ліги.

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