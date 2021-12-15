Бразильський захисник та хорватський хавбек заразилися коронавірусом. Їхні тести дали позитивний результат, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Відтак, мадридці стали одним із перших, хто постраждав у Іспанії. Нещодавно Баварія подолала потужний спалах захворювання цим вірусом, а зараз масово хворіють гравці та персонал клубів АПЛ.

До слова, наразі Реал впевнено лідирує у чемпіонаті Іспанії. У нинішньому сезоні Лука Модріч вже зіграв 18 матчів на клубному рівні, відзначившись шістьма асистами. Марсело далекий від статусу важливого гравця – лише 5 неповних поєдинків за Реал.

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