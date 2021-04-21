Керівництво Прем'єр-ліги не залишить без санкцій учасників скандальної Суперліги без покарання.

Виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс у телефонній розмові попросив представників Челсі та Арсенала подати у відставку зі своїх посад у структурі Прем'єр-ліги, повідомляє Sky Sports.

Гасперіні відзначив осіб, які вплинули на провал Суперліги – свої компліменти отримав і потенційний тренер Шахтаря

"Жертвами" Мастерса стали голова правління Челсі Брюс Бак, а також з виконавчий директор Арсенала Вінай Венкатешам. Якщо функціонери самостійно не покинуть свої посади в АПЛ, то на них чекатиме звільнення.

Нагадаємо, до Європейської Суперліги, яка розвалилась за два дні після створення, увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем).

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило