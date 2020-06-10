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АПЛ провела останню хвилю тестування на коронавірус – відомі результати

21:23 129 Читать на русском
АПЛ провела останню хвилю тестування на коронавірус – відомі результати
Ліверпуль – Манчестер Сіті / Фото Football365

У чемпіонаті Англії ситуація не критична, але насторожує.

Протягом 8 та 9 червня гравці, тренерські штаби та персонал клубів АПЛ здавали аналізи на перевірку наявності коронавірусу, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Загалом було протестовано 1213 осіб – один аналіз дав позитивний результат. Нагадаємо, після 6-ти хвиль тестування в Прем'єр-лізі загалом виявили 13 інфікованих осіб.

Чемпіонат Англії має намір повернутись з карантину вже 17 червня матчем Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед.

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Теги
Англія АПЛ коронавірус
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