АПЛ провела останню хвилю тестування на коронавірус – відомі результати

У чемпіонаті Англії ситуація не критична, але насторожує.

Протягом 8 та 9 червня гравці, тренерські штаби та персонал клубів АПЛ здавали аналізи на перевірку наявності коронавірусу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Англійські Ліги 1 і 2 достроково завершили сезон – підсумкові таблиці зазнали змін

Загалом було протестовано 1213 осіб – один аналіз дав позитивний результат. Нагадаємо, після 6-ти хвиль тестування в Прем'єр-лізі загалом виявили 13 інфікованих осіб.

Чемпіонат Англії має намір повернутись з карантину вже 17 червня матчем Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку