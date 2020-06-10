АПЛ провела останню хвилю тестування на коронавірус – відомі результати

Іспанія — 21:50 616
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Зозуля повернув іспанський футбол поразкою принциповому супернику – вирішальний шедевр створив "інвалід" з Таврії
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МЛС проведе супертурнір у форматі чемпіонату світу – розкішний спосіб оживити футболСвіт — 20:00 515
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Зоря – Динамо: Миколенко та ще 7 гравців дивують, пекельні умови, 3 поповнення з лазаретуУкраїна — 19:20 3772
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Суркіси виграли апеляцію у ПриватБанку на суму понад 250 мільйонів доларівУкраїна — 17:03 1029