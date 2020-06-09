Англійські Ліги 1 і 2 достроково завершили сезон – підсумкові таблиці зазнали змін

Команди третього та четвертого за силою дивізіонів чемпіонату Англії достроково припинили змагання.

Клуби Ліги 1 та Ліги 2 проголосували за закінчення сезону, повідомляє видання Sky Sports.

Чемпіоншип відновить сезон вслід за АПЛ – офіційне рішення

В обох лігах сформували підсумкові таблиці на основі середнього показника команд за набраними очками. Як наслідок, у Чемпіоншип з Ліги 1 напряму потрапили Ковентрі Сіті та Ротерхем, а команди, які зайняли місця з третього по шосте визначать у плеф-офф ще одного володаря путівки.

З Ліги 2 у вищий дивізіон піднялись одразу три колективи – Свіндон, Крю та Плімут.

До слова, Чемпіоншип відновить сезон вслід за АПЛ 20 червня.

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