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Англійські Ліги 1 і 2 достроково завершили сезон – підсумкові таблиці зазнали змін

18:32 315 Читать на русском
Англійські Ліги 1 і 2 достроково завершили сезон – підсумкові таблиці зазнали змін
Ковентрі – Ротерхем / Getty Images

Команди третього та четвертого за силою дивізіонів чемпіонату Англії достроково припинили змагання.

Клуби Ліги 1 та Ліги 2 проголосували за закінчення сезону, повідомляє видання Sky Sports.

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В обох лігах сформували підсумкові таблиці на основі середнього показника команд за набраними очками. Як наслідок, у Чемпіоншип з Ліги 1 напряму потрапили Ковентрі Сіті та Ротерхем, а команди, які зайняли місця з третього по шосте визначать у плеф-офф ще одного володаря путівки.

З Ліги 2 у вищий дивізіон піднялись одразу три колективи – Свіндон, Крю та Плімут.

До слова, Чемпіоншип відновить сезон вслід за АПЛ 20 червня.

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