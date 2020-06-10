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АПЛ провела последнюю волну тестирования на коронавирус – известны результаты

21:23 12 Читати українською
АПЛ провела последнюю волну тестирования на коронавирус – известны результаты
Ливерпуль – Манчестер Сити / Фото Football365

В чемпионате Англии ситуация не критическая, но настораживает.

В течение 8 и 9 июня игроки, тренерские штабы и персонал клубов АПЛ сдавали анализы на проверку наличия коронавируса, сообщает официальный сайт турнира.

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Всего было протестировано 1213 человек – один анализ дал положительный результат. Напомним, после 6-ти волн тестирования в Премьер-лиге в целом обнаружили 13 инфицированных лиц.

Чемпионат Англии намерен вернуться из карантина уже 17 июня матчем Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед.

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