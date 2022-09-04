Керівництво ліги вже направило звернення до суддівської колегії (PGMOL) з вимогою оперативно розслідувати скандальні рішення, повідомляє ВВС. Зазначається, що претензій до технології немає. Усі питання до тих, хто повинен використовувати VAR.

Тоттенхем втримав перемогу над Фулхемом, Челсі здолав Вест Хем, Брентфорд розбив Лідс завдяки хет-трику Тоуні

АПЛ стурбована масовими грубими помилками на матчах 6-го туру. Зокрема, арбітри сумнівно скасували голи Вест Хема та Ньюкасла у ворота Челсі та Крістал Пелас відповідно. Деклан Райс взагалі назвав епізод в матчі на Стемфорд Брідж найгіршим використанням відеоповторів у історії.

Також арбітри помилилися, не призначивши пенальті у ворота Брентфорда в поєдинку проти Лідса. Гол Філіпе Коутінью проти Манчестер Сіті теж потрібно було зараховувати, однак лайцмен невірно зафіксував офсайд, а VAR не міг втрутитися, бо головний рефері дав свисток до того, як м'яч опинився у сітці воріт.

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