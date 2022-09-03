В рамках суботньої програми 6-го туру АПЛ 2022/23 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 6-й тур

Брентфорд – Лідс – 5:2

Голи: Тоуні, 30 (пен), 43, 58, Мбеумо, 82, Вісса, 90+2 – Сіністерра, 45+1, Льоренте, 79

Вулверхемптон – Саутгемптон – 1:0

Голи: Поденсе, 45+1

Ноттінгем Форест – Борнмут – 2:3

Голи: Куяте, 33, Джонсон, 45+3 – Білінг, 51, Соланке, 63, Ентоні, 87

Ньюкасл – Крістал Пелас – 0:0

Тоттенхем – Фулхем – 2:1

Голи: Хьойб'єрг, 40, Кейн, 76 – Мітровіч, 83

Челсі – Вест Хем – 2:1

Голи: Чілвелл, 76, Хаверц, 88 – Антоніо, 62

Тоттенхем у рідних стінах приймав Фулхем. Підопічні Антоніо Конте володіли відчутною перевагою протягом усієї зустрічі, однак довгий час "коттеджерам" вдавалося триматись – голкіпер і каркас воріт рятували гостей. Втім, на 40-й хвилині "шпори" таки відкрили рахунок внаслідок обіграшу Хьойб'єрга з Рішарлісоном у штрафному. В його завершення Еміль пробив у дальній кут, попри тиск майже усієї оборони суперника. 1:0.

В другому таймі зміст гри не змінювався. Тоттенхем домінував, створивши пристойну кількість гольових моментів, а на 75-й хвилині забив другий гол – це Кейн замкнув простріл від Сессеньйона після серії сейвів голкіпера. 2:0! Втім, Фулхем не здався, суттєво додавши в атаці й відігравши один м'яч на 83-й хвилині. Відзначитись вдалося Мітровічу – серб увійшов на лівий край штрафного й закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

На полі почалися нервові гойдалки. Рішарлісон пробивав з лету в ліву стійку, а Мітровіч знову закрутив сферу в праву дев'ятку – втім, цього разу Александр влучив у поперечку. У компенсований час Рішарлісон забив третій гол у ворота "коттеджерів", але його скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Тоттенхема. 2:1.

Челсі у паралельному матчі зустрічався з Вест Хемом на Стемфорд Брідж. "Молотобійці" виграли всього один з попередніх п'яти поєдинків, тож фаворит був очевидним – втім, підопічні Томаса Тухеля несподівано зіткнулись із проблемами. Перший тайм виявився катастрофічно сухим (3:1 за ударами, 0 влучань у площину).

По перерві команди продовжували демонструвати невиразний футбол, однак на 62-й хвилині така гра завершилась голом Вест Хема – це Антоніо замкнув простріл Райса! Челсі зміг відігратись аж на 76-й хвилині зусиллями Чілвелла, якому за чотири хвилини після появи на полі вдалося отримати закидання від Тьягу Сілви й пробити з гострого кута під дальню стійку. На 88-й же Чілвелл ще й асист оформив, виконавши точну подачу на голову Хаверцу (він теж вийшов на заміну) – 2:1!

Практично одразу Корне забив у відповідь, однак гол Вест Хема скасували через доволі сумнівний фол в атаці. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Челсі.

Брентфорд і Лідс подарували вболівальникам найбільш яскравий поєдинок дня. "Джмелі" розпочали його дуже переконливо – на 30-й хвилині Тоуні реалізував пенальті, а на 43-й він вже відзначився ударом зі штрафного. За останні два роки жодному футболісту не вдавалося оформити таку гольову комбінацію в матчі АПЛ.

Йоркширці відігрались прямо перед перервою зусиллями Сіністерри, але на початку другого тайму Брентфорд відновив перевагу в два м'ячі – Тоуні оформив хет-трик. Лідс не здався, скоротивши відставання на 79-й хвилині (Льоренте забив з пасу Айлінга), однак всього через три хвилини "джмелі" добили суперника голом Мбеумо. 4:2! У компенсований же час Вісса встановив остаточний результат – 5:2.

Не менш цікавий матч провели на стадіоні Сіті Граунд, де Ноттінгем приймав Борнмут. Перший тайм виявився шикарним для господарів – завдяки голам Куяте та Джонсона в останні 15 хвилин перед перервою "лісоруби" вели з рахунком 2:0. При цьому команда домінувала на полі, завдавши 7 ударів по воротах і дозволивши провести по своїх всього 1 постріл. Втім, у другому таймі все перегорнулось догори дригом.

Борнмут перехопив ініціативу й швидко відігрався. На 55-й хвилині Білінг забив перший гол, а на 63-й свіжий Соланке зрівняв рахунку. 2:2! Ці цифри на табло трималися до завершальної частини зустрічі.

Здавалося, що все завершиться внічию, однак на 87-й хвилині "вишеньки" вирвали перемогу над Ноттінгемом! Героєм став Ентоні, який вийшов на заміну дві хвилини тому й розстріляв ворота з передачі Соланке. 2:3! Це був переможний гол.

Вулверхемптон у рідних стінах втримав мінімальну перемогу над Саутгемптоном. Єдиний м'яч у зустрічі забив Поденсе. Нічого особливого, якби ця звитяга не була першою у сезоні для "вулвз".

Паралельний матч між Ньюкаслом і Крістал Пелас завершився внічию. "Сороки" могли виграти зустріч завдяки автоголу Мітчелла на початку другого тайму, однак його не зарахували. У підсумку, маємо "нулі" на табло.

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