Руководство лиги уже направило обращение в судейскую коллегию (PGMOL) с требованием оперативно расследовать скандальные решения, сообщает BBC. Отмечается, что претензий к технологии нет. Все вопросы к тем, кто должен использовать VAR.

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АПЛ озабочена массовыми грубыми ошибками на матчах 6-го тура. В частности, арбитры сомнительно отменили голы Вест Хэма и Ньюкасла в ворота Челси и Кристал Пэлас соответственно. Деклан Райс вообще назвал эпизод в матче на Стемфорд Бридж худшим использованием видеоповторов в истории.

Также арбитры ошиблись, не назначив пенальти в ворота Брентфорда в поединке против Лидса. Гол Филиппе Коутинью против Манчестер Сити тоже нужно было засчитывать, однако лайцмен неверно зафиксировал офсайд, а VAR не мог вмешаться, потому что главный рефери дал свисток до того, как мяч оказался в сетке ворот.

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