Ерік Тен Хаг на позитивній ноті прощається з Аяксом. За тур до фінішу амстердамці стали чемпіоном Нідерландів.

Аякс виграв чемпіонат Нідерландів у запеклій боротьбі з ПСВ. Амстердамці за один тур до фінішу набрали 82 очки та гарантували собі титул. Чемпіонською стала перемога над Херенвеном.

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"Аяксиди" настріляли супернику 5 голів, а могли забити ще стільки ж. Команда оформила перемогу у фірмовому стилі Тен Хага. Красиві за геометрією атаки, передачі в дотик, розіграші на третього.

У першому таймі відзначилися Тальяфіко, Бергейс та Аллє, а по перерві Броббі та Альварес довершили розгром. За весь чемпіонат Аякс забив 96 голів – в середньому три за матч. Ерік Тен Хаг влітку стане тренером МЮ.

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