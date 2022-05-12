Ерік Тен Хаг вирішив не віддавати золоті медалі Ередивізі у своєму останньому сезоні з Аяксом.

Амстердамці розтрощили Херенвен (5:0) і стали недосяжними для ПСВ за тур до фінішу. "Фермери" будуть грати у кваліфікації ЛЧ, а Фейеноорд виступить у Лізі Європи.

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Для Аякса це 36 титул в історії і формально третій поспіль. У "коронавірусному" сезоні 2019/20 Ередивізі завершилася достроково і вирішила обійтись без оголошення чемпіона.

Наступний чемпіонат Нідерландів може бути зовсім іншим, адже нинішні лідери матимуть нових тренерів – Ерік Тен Хаг їде відроджувати МЮ, а Рогер Шмідт очолить Бенфіку.

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