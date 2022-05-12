Эрик Тен Хаг на положительной ноте прощается с Аяксом. За тур до финиша амстердамцы стали чемпионом Нидерландов.

Аякс выиграл чемпионат Нидерландов в ожесточенной борьбе с ПСВ. Амстердамцы за один тур до финиша набрали 82 очка и гарантировали себе титул. Чемпионской стала победа над Херенвеном.

Аякс третий раз подряд стал чемпионом Нидерландов – "золотое" прощание Тен Хага перед приключением в МЮ

"Аяксиды" настреляли сопернику 5 голов, а могли забить еще столько же. Команда оформила победу в фирменном стиле Тен Хага. Красивые по геометрии атаки, передачи в касание, розыгрыши на третьего.

В первом тайме отличились Тальяфико, Бергейс и Алле, а после перерыва Бробби и Альварес завершили разгром. За весь чемпионат Аякс забил 96 голов – в среднем три за матч. Эрик Тен Хаг летом станет тренером МЮ.