АПЛ презентувала календар матчів сезону 2020/21

Весь список матчів наступного розіграшу АПЛ вже доступний на офіційному сайті турніру.
Де Брюйне – найкращий гравець АПЛ сезону 2019/20
У першому турі чинний чемпіон Англії Ліверпуль проекзаменує новачка змагань – Лідс. А центральним поєдинком раунду стане протистояння Тоттенхема та Евертона. Варто відзначити, що дві зустрічі, серед яких Бернлі – Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті – Астон Вілла, перенесено.
Нагадаємо, фанати АПЛ зможуть насолоджуватись новим сезоном улюбленого турніру вже з 12 вересня.
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