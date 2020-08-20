АПЛ презентувала календар матчів сезону 2020/21

Вже 12 вересня клуби елітного дивізіону Англії розпочнуть боротьбу за найпрестижніший трофей Туманного Альбіону.

Весь список матчів наступного розіграшу АПЛ вже доступний на офіційному сайті турніру.

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У першому турі чинний чемпіон Англії Ліверпуль проекзаменує новачка змагань – Лідс. А центральним поєдинком раунду стане протистояння Тоттенхема та Евертона. Варто відзначити, що дві зустрічі, серед яких Бернлі – Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті – Астон Вілла, перенесено.

Нагадаємо, фанати АПЛ зможуть насолоджуватись новим сезоном улюбленого турніру вже з 12 вересня.

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