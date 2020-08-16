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Де Брюйне – найкращий гравець АПЛ сезону 2019/20

12:39 - Читать на русском
Де Брюйне – найкращий гравець АПЛ сезону 2019/20
Хосеп Гвардіола та Кевін де Брюйне / Фото Premier League

Ліверпуль не зумів забрати усі нагороди з минулого сезону чемпіонату Англії.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне визнаний найкращим гравцем за підсумками минулого сезону АПЛ, повідомляє офіційний сайт турніру.

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У розіграші чемпіонату Англії сезону 2019/20 29-річний бельгієць провів 35 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 21-м асистом, чим допоміг команді Гвардіоли завоювати срібні медалі турніру.

Нагадаємо, де Брюйне приєднався до Сіті у 2015, перейшовши з Вольфсбурга.

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Англія Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті АПЛ Кевін Кевін де Брюйне
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