АПЛ представила календарь матчей сезона 2020/21

Полный список матчей следующего розыгрыша АПЛ уже доступен на официальном сайте турнира.
Де Брюйне – лучший игрок АПЛ сезона 2019/20
В первом туре действующий чемпион Англии Ливерпуль проэкзаменует новичка соревнований – Лидс. А центральным поединком раунда станет противостояние Тоттенхэма и Эвертона. Стоит отметить, что две встречи, среди которых Бернли – Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити – Астон Вилла, перенесено.
Напомним, фанаты АПЛ смогут наслаждаться новым сезоном любимого турнира уже с 12 сентября.
Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ