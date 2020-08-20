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АПЛ представила календарь матчей сезона 2020/21

11:27 - Читати українською
АПЛ представила календарь матчей сезона 2020/21
Тоттенхэм – Эвертон / Фото APL

Уже 12 сентября клубы элитного дивизиона Англии начнут борьбу за самый престижный трофей Туманного Альбиона.

Полный список матчей следующего розыгрыша АПЛ уже доступен на официальном сайте турнира.

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В первом туре действующий чемпион Англии Ливерпуль проэкзаменует новичка соревнований – Лидс. А центральным поединком раунда станет противостояние Тоттенхэма и Эвертона. Стоит отметить, что две встречи, среди которых Бернли – Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити – Астон Вилла, перенесено.

Напомним, фанаты АПЛ смогут наслаждаться новым сезоном любимого турнира уже с 12 сентября.

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