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АПЛ представила новий м'яч на сезон 2020/21

12:38 - Читать на русском
АПЛ представила новий м'яч на сезон 2020/21
АПЛ представила м'яч на сезон 2020/21 / ФК Ліверпуль

Прем'єр-ліга офіційно презентувала новий м'яч, яким учасники найбагатшого чемпіонату світу гратимуть у новому сезоні.

Основний колір м'яча – білий з червоними та чорними вставками. Наявний і традиційний логотип дивізіону. Технічним партнером АПЛ залишається американська компанія Nike, інформує офіційний Twitter Прем'єр-ліги.

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Аналогічний м'яч Nike Flight використовуватимуть і в італійській Серії А.

Нагадаємо, за підсумками АПЛ 2019/20 Ліверпуль став чемпіоном вперше за 30 років. Ман Сіті, Ман Юнайтед та Челсі гратимуть у Лізі чемпіонів, Лестер та Тоттенхем – у Лізі Європи. Борнмут, Уотфорд та Норвіч вилетіли з еліти.

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Теги
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