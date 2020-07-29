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АПЛ представила новый мяч на сезон 2020/21

12:38 - Читати українською
АПЛ представила новый мяч на сезон 2020/21
АПЛ представила мяч на сезон 2020/21 / ФК Ливерпуль

Премьер-лига официально представила новый мяч, которым участники самого богатого чемпионата мира будут играть в новом сезоне.

Основной цвет мяча – белый с красными и черными вставками. В наличии и традиционный логотип дивизиона. Техническим партнером АПЛ остается американская компания Nike, информирует официальный Twitter Премьер-лиги.

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Аналогичный мяч Nike Flight будут использовать и в итальянской Серии А.

Напомним, по итогам АПЛ 2019/20 Ливерпуль стал чемпионом впервые за 30 лет. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси будут играть в Лиге чемпионов, Лестер и Тоттенхэм – в Лиге Европы. Борнмут, Уотфорд и Норвич вылетели из элиты.

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