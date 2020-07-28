Борнмут готовий позиватися через незарахований гол Шеффілд Юнайтед – він спричинив виліт "вишень" з АПЛ

Керівництво англійського Борнмута, схоже, не змирилося із втратою "вишнями" прописки в Прем'єр-лізі. Клуб може подати позов через незарахований гол у протистоянні бірмінгемської Астон Вілли та Шеффілд Юнайтед.

Цього тижня боси Борнмута обговорять можливість подання позову на компанію Hawk-eye з вимогою грошової компенсації, повідомляє Sky Sports.

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"Вишні" незадоволені помилкою у роботі системи, що сталася у матчі 28-го туру АПЛ Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед. Тоді кіпер "вілланів" Ер'ян Ніланд завалився із м'ячем у власні ворота після зіткнення з партнером по команді. Проте, суддівська бригада на чолі з Майклом Олівером не зафіксувала гол. Арбітр пояснив гравцям Шеффілда, що не отримав сигнал від системи Hawk-eye, яка повинна відстежувати, чи пересік м'яч лінію воріт повністю.

Зрештою, згаданий поєдинок завершився внічию 0:0. Якщо б "клинки" здолали бірмінгемців у тому матчі, то саме Астон Вілла вилетіла б із Прем'єр-ліги, а Борнмут залишився б в елітному дивізіоні.

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