Останній тур чемпіонату Англії може стати початком повернення фанатів на трибуни.

Англійські фанати зможуть знову заповнити арени під час 38-го туру АПЛ, повідомляє AP.

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Місцева влада готується до послаблення карантину з 17 травня, що дозволить відкрити трибуни. Базовою датою завершення сезону АПЛ визначено 23 травня, тому на останніх матчах розіграшу очікується присутність фанів.

Прем'єр-ліга дозволить перебувати на одному поєдинку не більше 10 тисяч глядачів, для менших арен дозволять заповнювати трибуни лише на 1/4.

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