АПЛ планує повернути вболівальників на стадіони вже у травні
20:02 - Читать на русском
Останній тур чемпіонату Англії може стати початком повернення фанатів на трибуни.
Англійські фанати зможуть знову заповнити арени під час 38-го туру АПЛ, повідомляє AP.
Ліга чемпіонів створить додаткові проблеми клубам АПЛ – Британія ввела жорсткі рамки
Місцева влада готується до послаблення карантину з 17 травня, що дозволить відкрити трибуни. Базовою датою завершення сезону АПЛ визначено 23 травня, тому на останніх матчах розіграшу очікується присутність фанів.
Прем'єр-ліга дозволить перебувати на одному поєдинку не більше 10 тисяч глядачів, для менших арен дозволять заповнювати трибуни лише на 1/4.
"Феноменально": чергова зірка провалила випробування Зінченком – бездоганний робот-українець на вустах після Арсенала
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter