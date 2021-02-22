Последний тур чемпионата Англии может стать началом возвращения фанатов на трибуны.

Английские фанаты смогут снова заполнить арены во время 38-го тура АПЛ, сообщает AP.

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Местные власти готовятся к ослаблению карантина с 17 мая, что позволит открыть трибуны. Базовой датой завершения сезона АПЛ определено 23 мая, поэтому на последних матчах розыгрыша ожидается присутствие фанов.

Премьер-лига позволит находиться на одном поединке не более 10 тысяч зрителей, для меньших арен позволят заполнять трибуны только на 1/4.

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