Англійська Прем'єр-ліга відновиться цими вихідними, але з десяти матчів восьмого туру буде зіграно лише сім. Три зустрічі були перенесені через події, пов'язані з похороном королеви.

Зінченко увірвався в топ-3 зарплат Арсенала, одна з головних зірок досі заробляє "копійки" – ЗМІ розкрив доходи команди

Як інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги, на невизначену дату було перенесено матчі Челсі – Ліверпуль, Манчестер Юнайтед – Лідс і Брайтон – Крістал Пелас. Нові дати перенесених зустрічей будуть оголошені пізніше.

Повідомляється, що після консультацій з клубами, поліцією, місцевими органами безпеки та іншими відповідними органами АПЛ не мала іншого вибору, окрім як відкласти три матчі.

Манчестер Юнайтед переграв Арсенал з голом зіркового новачка – Зінченко помилявся, але зберіг лідерство в АПЛ