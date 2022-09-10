Хороша зарплата явно була не останнім фактором при виборі Олександра Зінченка на користь Арсенала.

Українець у складі "канонірів" заробляє 150 тисяч фунтів на тиждень, або ж 7,8 мільйонів на рік. Це третє місце в рейтингу команди, який опублікував The Sun.

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Більше заробляють лише хавбек Томас Партей (200 тисяч на тиждень) і форвард Габріел Жезус (265 тисяч), який цього літа також перейшов з Ман Сіті.

Відверто дивує передостання позиція Букайо Сака. Молодий хавбек вже кілька сезонів поспіль є лідером Арсенала, але досі отримує скромні 30 тисяч фунтів на тиждень. Утім, цю несправедливість скоро мають усунути, оскільки сторони ведуть переговори щодо нового контракту.

Додамо, що Арсенал здобув 15 очок у 6 стартових турах АПЛ і наразі йде лідером турнірної таблиці.

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