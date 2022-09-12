Встреча Манчестер Юнайтед с Брайтоном тоже в ближайшее время не состоится.

Английская Премьер-лига возобновится в эти выходные, но из десяти матчей восьмого тура будут сыграны только семь. Три встречи были перенесены из-за событий, связанных с похоронами королевы.

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Как информирует официальный сайт Премьер-лиги, на неопределенную дату были перенесены матчи Челси – Ливерпуль, Манчестер Юнайтед – Лидс и Брайтон – Кристал Пэлас. Новые даты перенесенных матчей будут объявлены позже.

Сообщается, что после консультаций с клубами, полицией, местными органами безопасности и другими соответствующими органами у АПЛ не было другого выбора, кроме как отложить три матча.

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