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АПЛ отримала вимогу щодо проведення матчів на нейтральних полях, – Daily Mail

15:55 83 Читать на русском
АПЛ отримала вимогу щодо проведення матчів на нейтральних полях, – Daily Mail
Мерсисайдське дербі / Reuters

Британська поліція визначила поєдинки з підвищеним рівнем небезпеки в рамках англійської Прем'єр-ліги. Рестарт сезону запланований на 17 червня.

Із міркувань безпеки мінімум 6 матчів АПЛ можуть відбутися на нейтральних полях, повідомляє Daily Mail.

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Місцева поліція визначила поєдинки, під час яких біля стадіонів може виникнути масове скупчення уболівальників. Правоохоронці побоюються, що це може спровокувати новий спалах коронавірусу. До зони ризики потрапили матчі Манчестер Сіті – Ліверпуль, Манчестер Сіті – Ньюкасл, Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед, Ньюкасл – Ліверпуль, Евертон – Ліверпуль, а також поєдинок, у якому "червоні" можуть оформити чемпіонський титул.

Сезон АПЛ планують завершити до 25 липня. Таким чином, 92 матчі відбудуться упродовж 39-ти днів.

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коронавірус Англія АПЛ
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