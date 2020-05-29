АПЛ отримала вимогу щодо проведення матчів на нейтральних полях, – Daily Mail

Британська поліція визначила поєдинки з підвищеним рівнем небезпеки в рамках англійської Прем'єр-ліги. Рестарт сезону запланований на 17 червня.

Із міркувань безпеки мінімум 6 матчів АПЛ можуть відбутися на нейтральних полях, повідомляє Daily Mail.

Футбольна асоціація визначила дати відновлення Кубка Англії

Місцева поліція визначила поєдинки, під час яких біля стадіонів може виникнути масове скупчення уболівальників. Правоохоронці побоюються, що це може спровокувати новий спалах коронавірусу. До зони ризики потрапили матчі Манчестер Сіті – Ліверпуль, Манчестер Сіті – Ньюкасл, Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед, Ньюкасл – Ліверпуль, Евертон – Ліверпуль, а також поєдинок, у якому "червоні" можуть оформити чемпіонський титул.

Сезон АПЛ планують завершити до 25 липня. Таким чином, 92 матчі відбудуться упродовж 39-ти днів.

"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандів