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АПЛ получила требование о проведении матчей на нейтральных полях, – Daily Mail

15:55 5 Читати українською
АПЛ получила требование о проведении матчей на нейтральных полях, – Daily Mail
Мерсисайдское дерби / Reuters

Британская полиция определила поединки с повышенным уровнем опасности в рамках английской Премьер-лиги. Рестарт сезона запланирован на 17 июня.

Из соображений безопасности минимум 6 матчей АПЛ могут сыграть на нейтральных полях, сообщает Daily Mail.

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Местная полиция определила поединки, во время которых у стадионов может возникнуть массовое скопление болельщиков. Правоохранители опасаются, что это может спровоцировать новую вспышку коронавируса. В зону риска попали матчи Манчестер Сити – Ливерпуль, Манчестер Сити – Ньюкасл, Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед, Ньюкасл – Ливерпуль, Эвертон – Ливерпуль, а также поединок, в котором "красные" могут оформить чемпионский титул.

Сезон АПЛ планируют завершить до 25 июля. Таким образом, 92 матча состоятся в течение 39-ти дней.

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