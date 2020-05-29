Футбольна асоціація визначила дати відновлення Кубка Англії

Найстаріший клубний турнір планети отримав попередні дати відновлення змагань за Кубок Англії у сезоні 2019/20.

Попередній розклад матчів турніру Футбольна асоціація (ФА) опублікувала на офіційному сайті організації.

АПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону

Після оголошення про рестарт АПЛ 17 червня орієнтовні дати відновлення отримав і Кубок Англії. Чвертьфінали турніру пройдуть на вихідних (27-28 червня). Матчі 1/2 фіналу теж відбудуться на вікенд – 18-19 липня. Натомість фінал зіграють 1 серпня. Про місце та час проведення поєдинків оголосять пізніше.

Нагадаємо, що матчі 1/4 фіналу Кубка Англії повинні були зіграти ще в березні. Пари цієї стадії виглядають так:

Лестер – Челсі

Ньюкасл – Манчестер Сіті

Шеффілд Юнайтед – Арсенал

Норвіч – Манчестер Юнайтед